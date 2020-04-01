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هبوط طائرة روسية فى نيويورك تنقل مساعدات إنسانية لمكافحة "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:18 م
هبوط طائرة روسية فى نيويورك تنقل مساعدات إنسانية لمكافحة "كورونا" طائرة تحمل مساعدات
موسكو أ ش أ

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أعلنت مصادر روسية مطلعة، عن هبوط طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة، فى مطار كينيدى الدولى بنيويورك.

وأرسلت روسيا بحسب المصادر، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، طائرة شحن تحمل أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تواجه الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى جميع أنحاء العالم.

ويشهد القطاع الصحى فى أمريكا نقصًا فى المعدات، بما فى ذلك معدات الحماية، وأرسلت روسيا الأسبوع الماضي، فريقًا طبيًا ومعدات إلى إيطاليا، بما فى ذلك أجهزة للتنفس.

 


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