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نقل 10حالات مصابة بفيروس كورونا ببنى سويف لمستشفى العزل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:51 ص
نقل 10حالات مصابة بفيروس كورونا ببنى سويف لمستشفى العزل إسعاف - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفي

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نقلت سيارات تابعة لمرفق الإسعاف ببني سويف، 10 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد  إلى مستشفى العزل.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة أن 8 حالات قد احتجزت بمستشفى الصدر بالإضافة إلى حالتين بمستشفى الحميات للاشتباه في إصابتها بالفيروس وبعدما أكدت نتائج تحاليل العينات " مسحة الأنف والفم والحلق" إصابتهم جميعا  بالفيروس، نقلوا لمستشفيات العزل. 

وفي ذات الصدد  أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، على تكليف فريق من مكافحة العدوى بمديرية الصحة ، بإعادة تدريب الممرضات بالمستشفيات على إحتياطات واشتراطات مكافحة العدوى ، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، فى إطار خطة المحافظة و ضمن الخطوات الاحترازية للوزارة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وأشار يوسف  إلى توجه فريق من إدارة مكافحة العدوى، يضم الدكتورة جانيت وهبه والممرضة نجلاء قرنى، إلى  مستشفى الحميات بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك لإعادة تدريب ممرضات قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، على التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتم الاتفاق مع الدكتور وليد عبده مدير المستشفى على طريقة فرز المرضى قبل دخولهم للقسم ، وكذلك التأكيد على تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى .

 


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