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نقابة المهندسين بكفر الشيخ تتبرع بجهاز تنفس صناعي لوحدة العزل بالمستشفى العام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:06 م
نقابة المهندسين بكفر الشيخ تتبرع بجهاز تنفس صناعي لوحدة العزل بالمستشفى العام الجهاز
كفر الشيخ – محمد سليمان

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 سلم وفد من نقابة المهندسين بكفر الشيخ  جهازاً للتنفس الصناعى، لوحدة العزل بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك عقب اعلان  النقابة بموافقتها على التبرع به من صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية التابع له

 جاء ذلك فى إطار دورها الوطنى والمجتمعى وإيماناً منها بالدور الهام الذى يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى تجاه قضايا الوطن واستقبال وفد النقابة الدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى، والمهندس هانى عبده، مريد مدير الادارة الهندسية، ودكتور منصور الشرايحي، مدير العنايات بالمحافظة

وصرح المهندس محمد ربيع ان نقابة المهندسين بكفر الشيخ، إن النقابة أصرت علي التبرع باحدث اجهزة التنفس الصناعي الذي يحتوي علي جميع أنماط التنفس المطلوبة، لعلاج مصابين فيروس كورونا المستجد

وأضاف ربيع  أن الجهاز يحتوي علي lung recruitment الذي يساعد الطبيب في العلاج ويعطي نتائج اسرع في الشفاء من الطرق العادية وهو مزود شاشة كبيرة لعرض جميع قراءات الجهاز التنفسي مما يتيح للدكتور متابعة الحالة لحظه بلحظه متمنين الصحة والسلامة لجميع أهلنا .

 وقال المهندس محمد ربيع الامين العام لنقابة المهندسين بكفر الشيخ أنه تمت الموافقة على صرف اعانات فورية لاى من المهندسين فى حال فقد وظيفته أو توقف راتبة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

واشار ربيع إلى أن الواجب الوطنى يلزم تكاتف كل ابناء الشعب فى اطار المسئولية الوطنية والمجتمعية و إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد والتزام كافة التعليمات من القيادة العليا وهناك تعاون كبير من المهندسين تجاة تلك الازمة للخروج منها حمى الله مصر وشعبها

 

 

 


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