نظام الحمدين يفصل المصريين العاملين بالأمن فى قطر بدون أسباب..فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

لا تتوقف الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى على مواطنيه فقط، بل أيضا على المصريين المقيمين هناك، حيث استغاث عدد من العاملين المصريين في مجال الأمن والحراسة بدولة قطر، بالعودة إلى مصر بعد انتهاء خدماتهم دون أسباب، حيث طالبوا من المسئولين رحلات استثنائية للرجوع إلى أرض الوطن.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "فيديو" لبعض العالمين في مجال الأمن بدولة قطر، أكدوا من خلاله أنهم تم فصلهم من شركة الأوربية لحراسة الأمن والخدمات الأوربية، ويقدر عددهم بحوالي 300 فرد.

وقال أحد العاملين من خلال الفيديو الذى تداول على السوشيال ميديا: "نحن في الشركة الأوربية لحراسة والأمن والخدمات في الدوحة، ويقدر عددنا 285 فردا، ما يقارب 240 رجلا والباقى فتيات بالإدارة حوالى 300 فرد، أما باقى شركات الأمن فى الدوحة يمكن أن يتجاوز العدد أضعاف ذلك ومعنا ما يثبت كلامنا".

وأوضح:"أنه تم الاتصال بمكتب وزيرة الهجرة ونحن لا نطلب سوى العودة إلى بلادنا والحمد الله على نعمة الوطن ولا نريد إلا العودة إلى الوطن الغالى مصر ومع العلم جميع نفقات تذاكر السفر مطالبة بها الشركة لأنها التي انتهت خدماتنا، والمطالبة بنزولنا أو ترحلينا إلى بلادنا ونطلب من السلطات المصرية كما فعلوا مع إخوانا في فرنسا والإمارات".