نتنياهو: على كل الإسرائيليين ارتداء الكمامات بالأماكن العامة للوقاية من كورونا

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على كل الإسرائيليين ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، وقال نتنياهو فى خطاب بثه التلفزيون "نطلب منكم جميعا، يا مواطنى إسرائيل، ارتداء الكمامات فى المجال العام".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنه ينبغى الاحتفال بكل الأعياد الدينية المقبلة بما فى ذلك عيد الفصح اليهودى مع أفراد الأسرة فحسب.

وكانت الصحه الإسرائيليه ، قد أعلنت في وقت سابق، أن حصيلة مصابى فيروس كورونا فى إسرائيل وصلت إلى 6092 بينهم 95 بحالة خطرة.

وكانت إسرائيل سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى 21 فبراير الماضى، أى قبل 40 يوما، بمعنى أنها تسجل ما معدله 120 إصابة يوميا وهو رقم مرتفع نسبيا.

وحسب ما نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية، قالت الحكومة أن هناك 50 عالما لديها فى المعهد البيولوجى يعكفون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخرجت الصحف العبرية بعناوين أن العلاج سيتوفر خلال أسابيع.

وربطت إسرائيل اليوم الأربعاء، أى مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة فى مكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذى تحرزه فى محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التى جرت فى القطاع عام 2014.