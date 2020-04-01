اليوم السابع
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مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه غدا بمحطة الرضوانية لأعمال التطهير الدورية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:00 ص
مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه غدا بمحطة الرضوانية لأعمال التطهير الدورية شركة مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه بمحطة الرضوانية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، عن إنقطاع المياه يوم الخميس الموافق 2-4-2020م من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بمناطق ( نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- المعالجة)، وذلك لعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية.

وناشد اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 095228240601147999752 فى حالة الطوارى.

ناشد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، كافة عملاء عدادات الكارت ضرورة الوجه لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل، وذلك فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن إلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

 


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