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موسيقار تركى لوزير الداخلية: ليس لديك الحق فى توجيه اتهامات مزيفة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:22 م
موسيقار تركى لوزير الداخلية: ليس لديك الحق فى توجيه اتهامات مزيفة الاعتقالات فى تركيا
كتبت: هناء أبو العز

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انتقد الموسيقي التركى جوكهان أوجوز، تصريحات وزير الداخلية عن المساعدات التى يجمعها حزب الشعب الجمهورى والتى قال فيها "إذا تم الإعلان عن أرقام حسابات دون أذن من الحكومة أو المحافظ فأنتم تنشأون دولة داخل الدولة".
 
 
وقد انتقد الموسيقي أوجوز هذه التصريحات، قائلا "أنك ليس من حقك توجيه اتهامات مزيفة تحت مقولة أنهم يريدون إنشاء دولة جديدة".
 
 
 
وفى وقت سابق، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اعترف بتفشى فيروس كورونا في صفوف الشرطة التركية، وقال إن هناك 18 جنديًّا بالشرطة العسكرية و4 قائم مقام ومحافظًا مصابون بكورونا، حيث أدلى وزير الداخلية التركي ببيان قال فيه: حتى الآن، هناك 30 شخصًا في قوات الشرطة التركية مصابون بكورونا، و18 في الشرطة العسكرية، وأربعة قائم مقام ومحافظ. ولدينا زملاء يواجهون الوباء وفي جميع منظماتنا الأخرى، ويظهر على بعضهم أعراض، والبعض الآخر تحاليلهم إيجابية.
 
 
 
 

موسيقار تركى

رجب اردوغان

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