اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:12 م
خالد صلاح
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موسكو تفعل قريبا تطبيقا للرعاية الصحية فى المنزل لمصابى "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:54 م
موسكو تفعل قريبا تطبيقا للرعاية الصحية فى المنزل لمصابى "كورونا" كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أكد المكتب الصحفي لإدارة تكنولوجيا المعلومات بموسكو، اليوم الأربعاء، تفعيل تطبيق خاص بمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بموسكو، خلال الأيام القادمة، وسيستخدم من قبل الأشخاص الذين اختاروا العلاج في المنزل.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن المكتب الصحفي لرئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الروسي، إدوارد ليسينكو، قوله: " النسخة الكاملة للتطبيق ستعمل في الأيام القادمة، وأؤكد على أننا لا نعتزم استخدامه لجميع سكان المدينة. سيستخدم التطبيق من قبل المرضى الذين اختاروا العلاج في المنزل، ووقعوا على الوثائق اللازمة، في هذه الوثيقة".
وتابع قائلا: " ستتضمن الوثائق معطيات كاملة للهاتف الذكي الذي من خلاله سيتم استخدام التطبيق، وجميع المعطيات التي سيرسلها المستخدم عبر التطبيق ستحفظ على مزودات الخدمة في إدارة تكنولوجيا المعلومات، الموجودة في روسيا".
وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، فيما غادر 69 شخصا المستشفى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 45 في موسكو... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 190 شخصا، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 24 شخصا.

كورونا

فيروس

روسيا

تطبيق خاص

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