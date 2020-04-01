اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الإغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:19 م
محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الإغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد
قنا- وائل محمد

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة والاجراءات الوقائية التي اتخذتاها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

 

جاء ذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا و مسئولي  كل من الصحة والتموين والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد
محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع بحصر الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقا لخطة التدخل العاجلة والتي تشمل تزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالتجهيزات والادوات الطبية اللازمة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم للشوارع بالمدن والقري والأسواق والأماكن  العامة.

محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد

وأضاف الداودي أن الخطة تشمل تقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة ومساعدات عينية تشمل مواد غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس كما ستشمل الخطة تنفيذ أنشطة توعوية حول آليات الوقاية من فيروس كورونا.

محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد (2)
محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد (2)

الجدير بالذكر أن محافظ قنا اللواء أشرف الداودي قد أكد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا بالحد من التجمعات.


فيروس كورونا المستجد

خطة الاغاثة

محافظة قنا

اخبار محافظات

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