اليوم السابع
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محافظ المنوفية: غلق منشأت طبية لإدارتها بدون ترخيص بنطاق المحافظة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:00 م
محافظ المنوفية: غلق منشأت طبية لإدارتها بدون ترخيص بنطاق المحافظة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق 3 عيادات للأمراض الباطنية والأوعية الدوموية والمخ والأعصاب،وغلق معمل بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء،وغلق 2 حجرة للأشعة داخل عيادات عظام وغلق عيادة للنساء والتوليد بقويسنا.

كما وافق المحافظ على غلق مركز لأشعة الأسنان بشبين الكوم،وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981،والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشأت الطبية، حيث تلاحظ عدم وجود ترخيص وعدم وجود عقد لحرق النفايات الخطرة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

جدير بالذكر أن المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،قد أعلن اليوم أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ،بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ،والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف ، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة.

 

 


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غلق عيادات طبيه

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