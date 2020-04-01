محافظ الغربية يضبط 7 مواطنين أثناء تبويرهم أرض زراعية بطنطا ويستدعي الشرطة

الغربية – عادل ضرة

ضبط الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 7مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة لأشجار داخلها ،علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، جاء ذلك اثناء عودته من جولته الميدانية بقطور و استدعي محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم لمركز الشرطة بطنطا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

وأكد محافظ الغربية علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف وازالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تفقد اعمال صرف المعاشات داخل 33منفذا لصرف المعاشات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة البريد المصرية في كافة مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الغربية في بيان له ، قيام وفد من العاملين بجامعة طنطا ترأسه الدكتور اسامه غنيم بكليه الحاسبات والمعلومات وجمال حمزه مدير عام رعايه الشباب بتقديم التوعية للمواطنين وتنظيم عمليات الدخول والخروج واعطائهم ارقام باسبقية الصرف، الي جانب توزيع قفازات طبية عليهم.

يأتي ذلك في إطار تنسيق نائب محافظة الغربية الدكتور أحمد عطا مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع ممثلة في قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان ، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا اثناء صرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لمنافذ صرف المعاشات بمدينة طنطا ومدينة قطور، والتي رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعادل داود رئيس حى اول طنطا ورئيس مركز ومدينة قطور ، حيث تفقد خلالها مدارس الامام الشافعي الرسمية للغات ، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات ، ومدرسة الشهيد مصطفي حشمت الجديدة، ومدرسة محمد الخولي بسبرباي ومدرسه السادات الإعدادية بنات بقطور.