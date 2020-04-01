اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يخصص 31 مدرسة لصرف معاشات إبريل ويتفقد "العملية"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:53 م
محافظ الإسكندرية يخصص 31 مدرسة لصرف معاشات إبريل ويتفقد "العملية" محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء صرف معاشات شهر إبريل بعدد من المدارس المجاورة لمكاتب البريد بعد تجهيزها للاستعانة بها في صرف المعاشات وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحمات وذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

وخلال جولته استفسر محافظ الإسكندرية من المواطنين بمدرسة عمر المختار الإعدادية ومدرسة شدس الإعدادية بنات، عن العقبات التى يتعرضون لها أثناء عملية صرف المعاشات من أجل العمل على سرعة حلها كما تم التأكد من التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد، وذلك للتيسير علي المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.

 

وأصدر الشريف تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخصيص  ٣١ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، لصرف معاشات شهر إبريل حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، مؤكدا علي ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة بالإسكندرية ، أنة قد تم التنسيق بين المديرية و  الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، لاخيتار مدارس بجوار مكاتب البريد لصرف المعاشات ، و ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين

 

وقد تم الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1و2 و3 أبريل، ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفى جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التى تزيد عن ألفى جنيه يومى 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.

 

 

المحافظ بالمدارس
المحافظ بالمدارس

 

اماكن صرف المعاشات
اماكن صرف المعاشات

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة