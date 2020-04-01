محافظ الإسكندرية يخصص 31 مدرسة لصرف معاشات إبريل ويتفقد "العملية"

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء صرف معاشات شهر إبريل بعدد من المدارس المجاورة لمكاتب البريد بعد تجهيزها للاستعانة بها في صرف المعاشات وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحمات وذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وخلال جولته استفسر محافظ الإسكندرية من المواطنين بمدرسة عمر المختار الإعدادية ومدرسة شدس الإعدادية بنات، عن العقبات التى يتعرضون لها أثناء عملية صرف المعاشات من أجل العمل على سرعة حلها كما تم التأكد من التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد، وذلك للتيسير علي المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.

وأصدر الشريف تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخصيص ٣١ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، لصرف معاشات شهر إبريل حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، مؤكدا علي ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة بالإسكندرية ، أنة قد تم التنسيق بين المديرية و الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، لاخيتار مدارس بجوار مكاتب البريد لصرف المعاشات ، و ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين

وقد تم الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1و2 و3 أبريل، ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفى جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التى تزيد عن ألفى جنيه يومى 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.



المحافظ بالمدارس



اماكن صرف المعاشات