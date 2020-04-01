مبادرات الخير تحارب جشع التجار.. شباب الخانكة يوزعون وجبات لـ1500 أسرة أيتام

القليوبية نيفين طه

قدم أهالى وشباب محافظة القليوبية، مبادرات خير لمساعدة أهاليهم من العمالة اليومية والفقراء والأيتام وكذلك ربات البيوت لتخفيض الأسعار خاصة بعد استغلال بعض التجار الجشعين فى رفع أسعار السلع الغذائية والخضروات بأسعار جنونية بل واحتكارها لترويجها بالسوق السوداء مستغلين الظروف التى تمر بها البلاد،ولكن تلك المبادرات تصدت لهم وشملت معظم مدن وقرى محافظة القليوبية.

ففى مدينة الخانكة دشن شباب الخير مبادرة تطوعية فيما بينهم بمشاركة اهل الخير وقاموا ببيع الخضروات بسعر الجملة لجميع أهالى المدينة بالإضافة إلى توزيع خضروات وسلع غذائية مجانا للأيتام والعمالة اليومية وغير القادرين.

وقال أحمد بلح، أحد المشاركين بتلك المبادرة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تطوعية بمساعدة أهل الخير وتم توزيع سلع غذائية وخضروات معبأة داخل كراتين لـ1500 أسرة من الأيتام والعمالة اليومية، حتى نساهم معهم فى مرور تلك الأزمة وأيضا نساهم أجهزة الدولة فى قراراتها الصائبة لحماية المواطنين.

وأشار "بلح" انه أيضا تم تخصيص عدة أماكن بمدينة الخانكة ويتم تعبئه الخضروات فى أكياس جاهزة بالكيلو بأسعار الجملة حيث يتم بيع 3 كيلو بطاطس بـ 10جنيه وكيلو ونصف فلفل بـ 10جنيهات، و2.5 كيلو طماطم بـ10جنيهات لجميع الأهالى حتى نتصدى لجشع التجار الذين احتكروا السلع بجانب أسعارهم الخيالية التى يعرضونها للبيع،منوها أن تلك الخضروات معبأ ه ويوجد عدة أفراد لأكثر من مكان ليتم البيع الفورى والسريع دون أى ازدحام بجانب أنه تم توزيع شنط بها جميع انواع الخضروات لـ250أسرة من الفقراء مجانا.

وفى قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية يقول رأفت الدغيدى،احد المشاركين بمبادرة بيع الخضروات بسعر الجملة لأهالى القرية لحماية الأهالى من استغلال التجار، لليوم السابع انه يتم شراء الخضروات من مدن البحيرة ولإسماعيلية بسيارات إحدى السائقين بقرية ميت كنانة تطوعا لأهالى القرية ويتم تعبأه الخضروات فى أكياس وبيعها بسعر الجملة حيث وصل كيلو الكوسة لـ3.5 جنيه، والبصل بـ3 جنيهات،و البطاطس 3.5 ويتم توزيعها على جميع الأهالى بالقرية وبيعها بسعر الجملة حتى لا يحتاجون للخروج خارج منازلهم ونشجعهم على المكوث بمنازلهم لمنع الاختلاط والازدحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى مدينة بنها دشن شباب عزبة البرنس مبادرة تطوعية ايضا وهدفها توفير جميع السلع للأهالى وخاصة من العمالة اليومية،ويقول جمال صبيح أحد الشباب المشارك، اان المبادرة قامت بتوزيع عدة كراتين وشنط مواد غذائية حيث بكل كرتونة 3 كيلو بصل وبطاطس وباذنجان،و3 كيلو أرز ومكرونة بالإضافة إلى عبوة سمن وصلصة وتم توزيعها على 85 أسرة من أهالى العزبة من العمالة المؤقتة،بجانب توفير سيارات لبيع الخضروات لجميع الأهالى بأسعار أقل من الأسعار الموجودة بالأسواق والتى يتحكم فيها التجار المتلاعبين بالأسعار حتى نساهم أجهزة الدولة فى المرور بتلك الأزمة حتى بر الأمان.