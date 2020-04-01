اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:17 م
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لبنان: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالى بلغ 479

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:45 م
لبنان: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالى بلغ 479 كورونا فى لبنان
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى بلغ 479 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 479، بزيادة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا. 


وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 12. 

 

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