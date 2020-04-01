اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لأول مرة منذ 2001.. وصول وفد طالبان لكابول للإشراف على إطلاق سراح السجناء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:37 ص
لأول مرة منذ 2001.. وصول وفد طالبان لكابول للإشراف على إطلاق سراح السجناء حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وفد من ممثلى طالبان إلى العاصمة الأفغانية، كابول، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2001 ، للإشراف على إطلاق سراح معتقلى "الحركة " لدى الحكومة الأفغانية، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء،  عن ذبيح الله مجاهد ، المتحدث باسم "طالبان" ، قوله ، إن الوفد يتكون من ثلاثة ممثلين ، مضيفا أن الوفد سيتابع عملية الإفراج عن السجناء ، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وكان مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني قد أكد - في وقت سابق - أن الحكومة الأفغانية ستستضيف وفد "طالبان " في سجن "باجرام " لمناقشة إطلاق سراح السجناء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه جهود لإطلاق سراح ما لا يقل عن خمسة آلاف عنصر من "طالبان " من السجون الأفغانية بعد توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة و" طالبان ". 
ومن المتوقع أن يمهد إطلاق سراح السجناء السبيل لبدء مفاوضات سلام داخل أفغانستان ، تستهدف إيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض لحل الصراع المشتعل في البلاد.

وفي الوقت ذاته، قال جاويد فيصل المتحدث باسم مكتب الأمن القومي الأفغاني، إن إطلاق سراح سجناء "طالبان" قد تم إرجاؤه لفترة قصيرة.

وأضاف فيصل - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "لن يتم غدا إطلاق سراح السجناء، لقد وافقت طالبان في مؤتمر عبر الفيديو أمس على إرسال فريقها إلى كابول لإجراء مزيد من المناقشات التقنية مع حكومة أفغانستان".

وكانت حركة طالبان الأفغانية، رفضت الفريق الذى تم تشكيله من قبل الحكومة، من أجل المشاركة فى المحادثات مع الحركة فى الوقت الذى تبذل فيه الجهود للبدء فى المحادثات الأفغانية-الأفغانية، عقب توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الشهر الماضى، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد، عن أحد عن قادة طالبان قوله "إننا ملتزمون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة فى 29 فبراير الماضى والذي يعني بأننا سننضم إلى الحوار الأفغانى-الأفغانى".


افغانستان

حركه طالبان

كابول

الحكومه الافغانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة