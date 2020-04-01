كرسى وكحول شعار مكاتب البريد خلال صرف المعاشات لمواجهة كورونا بالمنوفية

فيما انتشرت العديد من المبادرات التى تهدف إلى الحفاظ على أصحاب المعاشات وكبار السن، وخاصة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، حيث نظم العديد من الشباب بالقرى والمراكز بمحافظة المنوفية عدد من المبادرات للقضاء على الزحام والتكدسات أمام المكاتب وذلك بتوفير جميع سبل الراحة لهم.

من جانبه، أكد محمود شاكر، أحد شباب قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم إطلاق مبادرة " كحول وكرسى" لتوفير الراحة للمواطنين، والقضاء على انتشار أى فيروسات، وخاصة من خلال توفير المقاعد أمام مكتب بريد القرية، وذلك للقضاء على أى تكدسات علاوة على تطهير وتعقيم المواطنين بالكحول بشكل دورى أثناء تواجدهم أمام المكتب، وأثناء الدخول للصرف وبعد الخروج.

وأضاف عماد الأعصر، أحد الشباب بالقرية، أنهم قاموا بتجهيز عدد من الكراسى أمام مكتب البريد ليستخدمها المواطنين وحتى لا يكون هناك أى تزاحم، وذلك بعد تمهيد الطريق بالجهود الذاتية عبر توفير معدة لودر قامت بالتمهيد الكامل للمنطقة وحتى يتثنى وضع الكراسى بطريقة مرتبة وبمسافات متباعدة.

وأوضح أنهم قاموا بالعمل على التنظيم مع الموظفين من الصباح الباكر حتى يتم الصرف المعاشات بشكل أفضل ودون أى مشاكل، وذلك من خلال توفير عدد من الكمامات وتم توزيعها على الموظفين، علاوة على إعطاء كل موظف زجاجة كحول ليستخدمها بعد كل عملية صرف لكل مواطن من أجل الوصول إلى التعقيم الكامل للمواطنين والموظفين على حد سواء.

وأعرب المواطنين عن خالص سعادتهم بما وجدوه من ترحاب وتوفير لأماكن انتظار وترتيب وتعقيم كامل لكل عملية الصرف والانتظار، مؤكدين أنهم جميعا يسعون إلى خدمة البلاد والتكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا.