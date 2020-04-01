اليوم السابع
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قطر تسجل 54 حالة إصابة بفيروس كورونا والإجمالى 835 حالة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:38 م
قطر تسجل 54 حالة إصابة بفيروس كورونا والإجمالى 835 حالة كورونا
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن دولة قطر سجلت 54 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 835 حالة.

وكانت أعلنت قطر تسجيل ثانى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك بحسب قناة العربية، وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة. 

 ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.

وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم.

ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع  وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

 


كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

المطار

كوفيد 19

قطر

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