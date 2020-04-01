فيديو.. طلاب اللغة الإسبانية بجامعة أسوان يتضامنون مع إسبانيا بمواجهة كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

قام طلاب قسم اللغة الإسبانية، بكلية الألسن بجامعة أسوان، بإنتاج فيديو يعلنون فيه تضامن المصريين مع دولة إسبانيا خاصة، ومع كافة دول العالم التى تفشى بها فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أنه فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى إطلاق العديد من المبادرات التى تحد من انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد، أطلق طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة أسوان، فيديو تضامنا مع دولة إسبانيا، تحت شعارات عديدة منها "نحن المصريون مع إسبانيا، مصر مع إسبانيا ضد فيروس كورونا، لن نستسلم، سنظل معا إخوة يدا بيد حتى نتجاوز الازمة ، قلوبنا معكم، نشعر بالآماكم، سنعبر المحنة وسننتصر على الفيروس، لا تيأسوا أبدا، نعرف إنكم أقوياء، وواثقين فى قدرتكم وقوة عزيمتكم على هزيمة المرض، تضرعوا إلى السماء ونحن معكم نصلى وندعو، اليوم توحدنا فقط الإنسان يقف بجانب أخيه الإنسان " .

وأضاف الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة أسوان، قاموا بإنتاج فيديو يعلنون فيه تضامن المصريين مع دولة إسبانيا، خاصة ومع كافة دول العالم التى تفشى بها فيروس كورونا المستجد الذى حصد أرواح عشرات الالاف من المواطنين حول العالم، وأوضح الدكتور عمر سرحان عضو هيئة التدريس بالقسم والمشرف على هذا النشاط والمشارك أيضا بالفيديو لتشجيع الطلاب.

وبمشاركة إلينا برابو إسبانية الجنسية ومدرسة اللغة الإسبانية بالقسم، وأحمد عبد المنعم المدرس المساعد بالقسم، الذين شاركوا فى إنتاج هذا العمل الإنسانى والطلابى .

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه سيبدأ إرسال فريق طبى من جامعة أسوان للعمل بمستشفى العزل الطبى بالصداقة الجديدة، لخدمة مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ويضم فريق العمل العديد من التخصصات الطبية مثل التخدير والصدرية والجهاز الهضمى وتخصصات أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بأطباء المستشفى الجامعى وكلية الطب بجامعة أسوان، والأطباء المكلفين بالعمل فى مستشفى العزل الطبى بالصداقة، بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والدكتور مصطفى أدم الطيرى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم، والطلاب والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إنه على المؤسسات الطبية التكاتف لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ويعد هذا العمل واجب قومى وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، وتأتى المشاركة كمهمة قومية.