"فنادق عندها قلب".. مشروع فى أستراليا لإيواء المشردين لحمايتهم من كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه سيتم نقل الأشخاص المشردين في أستراليا غير القادرين على العزلة الذاتية وسط جائحة الفيروس التاجي إلى فنادق خمس نجوم في مخطط تجريبي جديد.

سيشهد مشروع "فنادق لديها قلب" نقل 20 من أكثر الأشخاص المشردين عرضة للخطر في بيرث في فندق Pan Pacific لمدة شهر واحد.

في حالة نجاح المشروع ، يمكن استخدام الفندق أيضًا لإيواء ضحايا العنف المنزلي وأولئك الذين يعانون من مشاكل فى صحتهم العقلية.

حث السياسيون والناشطون الحكومة الأسترالية على حماية أولئك الذين يعانون من التشرد ، الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون بشكل خاص لـ كوفيد 19.

ومع ذلك ، أطلق المشروع الوطني الأسترالي لمنع الانتحار والتعافي من الصدمات اسم المشروع لأنه لا يكفي ، حيث يعيش 200 شخص على الأقل في شوارع شرق بيرث وويست بيرث والمنطقة التجارية المركزية في المدينة.

وتطبق أستراليا قواعد إغلاق مماثلة إلى المملكة المتحدة ، على الرغم من أنها تختلف بين الدول.

كان هناك ارتباك بين الشركات الصغيرة حول ما إذا كان يجب إغلاقها ، مع تحفظ رئيس الوزراء سكوت موريسون لإغلاق كامل وأصر على أنه "لا توجد نصيحة طبية تقول إنه يجب عليهم" الإغلاق.

في المملكة المتحدة ، يتم أيضًا اتخاذ خطوات لحماية السكان المشردين في المملكة المتحدة.

فيما وصفته الجمعيات الخيرية للإسكان بأنها لحظة تاريخية ، طلبت وايتهول من السلطات المحلية في إنجلترا إيواء جميع الذين ينامون فى الشارع بشكل صعب .

وقالت وزارة الإسكان: "إننا جميعًا نضاعف جهودنا لفعل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة لضمان أن الجميع في الداخل وآمن بحلول نهاية هذا الأسبوع ، ونحن نقف معكم في ذلك".