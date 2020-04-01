فض سوق الأربعاء بمغاغة وحملة لتطهير شوارع أبو قرقاص فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن فض أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابة لشكوى أهالى منطقة قلينى بمبادرة صوت مسموع وعلى الفور وجه اللواء أسامة القاضى محافظ لمنيا، بسرعة إخلاء السوق ومنع أى تجمعات واتخاذ اللازم حيال المخالفين والعمل على إزالة أسباب الشكوى، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

ومن ناحيته تفقد محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا منافذ صرف معاشات شهر ابريل 2020 الإضافية بمركز ملوى تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وضمن الإجراءات التى اتخذت لعدم تزاحم أصحاب المعاشات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد منافذ صرف المعاشات بمركز ديرمواس بمراكز الشباب والمدارس ومكاتب البريد بالمدينه والقرى وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التى اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من أجل سلامة الجميع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفى سياق آخر، تفقد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة لتطهير الشوارع يرافقه يسرى أبو بكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمركز وتحت إشراف مصطفى خليفة مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبو قرقاص وإدارة الطب البيطرى.

وأكد أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لاعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة ابوقرقاص

ويواصل فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة.

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار الى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.

وقال رئيس المركز أنه تم توفير اماكن بكل مدرسة مزود بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل بين إدارة ابوقرقاص التعليمية والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات .

وأشار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تبذل قصارى جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بكل حزم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.



حملة التعقيم

صرف المعاشات

صرف المعاشات

صرف المعاشات

صرف المعاشات