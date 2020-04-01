اليوم السابع
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طائرة روسية تقلع إلى أمريكا وعلى متنها مساعدات لمكافحة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:53 ص
طائرة روسية تقلع إلى أمريكا وعلى متنها مساعدات لمكافحة كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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ذكر التليفزيون الرسمي الروسى، أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من مطار خارج موسكو فى وقت مبكر اليوم الأربعاء متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن فى مكافحة فيروس كورونا.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين بحثا خلاله أفضل سبل مكافحة الفيروس.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء أمس الثلاثاء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قبل ترامب بامتنان هذه المساعدة الإنسانية".

وتحدث ترامب نفسه بحماس عن المساعدة الروسية بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين.

وعرضت قناة روسيا 24 الروسية صباح اليوم الأربعاء صورة للطائرة وهي تقلع من مطار عسكري خارج موسكو في جنح الظلام، وكان مخزنها ممتلئا بصناديق من الورق المقوى وغيرها من العبوات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 187 ألفا فيما سُجل نحو 3900 حالة وفاة.

وفي روسيا بلغ عدد الإصابات 2337 حالة إلى جانب 17 حالة وفاة بالفيروس وفقا للبيانات الرسمية التي شكك بعض الأطباء هناك في دقتها.

واستخدمت روسيا أيضا طائراتها العسكرية لإرسال مساعدات إلى إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا مما كشف عجز الاتحاد الأوروبي في توفير مساعدة سريعة لبلد عضو في أزمة وقوى الدعاية لبوتين في الداخل والخارج.

 


روسيا

امريكا

طائرة روسية

كورونا

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