ضبط 84 قطعة سلاح متنوعة وتنفيذ 4050 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، حملة أمنية مكبرة أستهدافت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة.

جاءت الحملة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة ، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 بنادق آلية عيار 7,62× 39 وعدد "18" طلقات من ذات العيار ، و14 بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ، و2 طبنجة عيار 9 مم ماركة و37 فرد روسى محلى الصنع 2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و22 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 84 قطعة سلاح ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

وعلى جانبا أخر تمكن ضابط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "8" قطعة من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 340 جنيهاً حيازة المتهم عبد الأول ا ص 21 سنة عاطل - ومقيم مركز أخميم ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم ضبط كمية كبيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر تزن 250 جرام ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول ، المتهم مؤمن ى ا ق - 29 سنة عامل ومقيم مركز جزيرة شندويل بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط " 40" لفافة سلفانية بداخلها مسحوق الهيروين المخدر و "2" هاتف محمول ومبلغ 315 جنيهاً حيازة كلاً من المتهم محمد م م ع 30 سنة عاطل والمتهم أحمد ر خ ا 25 سنة عاطل ومقيمان قسم أول سوهاج بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأنهت الحملة أعمالها " 10 لفافات لمادة الهروين المخدر ومبلغ مالى "260 " جنية وهاتف محمول حيازة المتهم فتحى م ع ا 34 سنة ومقيم مركز سوهاج وذلك أثناء استقلاله سيارة بيضاء اللون فى الاتجاه المعاكس بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم تنفيذ 4050 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين تمهيدا لترحيلهم إلى محابسهم طبقا للأجراءات المتبعة فى ذلك.