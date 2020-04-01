اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:31 م
صور.. مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا صرف المعاشات في البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المقرات الجديدة لصرف المعاشات بمدينة دمنهور وذلك للوقوف على اعمال صرف معاشات شهر إبريل بالمقرات الاضافية التى تم تجهيزها بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد .

وتفقد المحافظ مقر الاستاد الرياضي بدمنهور الذى تم تجهيزه بالتنسيق مع حزب حماة الوطن بشادر كبير يضم عدد من المقاعد المتباعدة وكذا توفير لجنة طبية للكشف الحرارى على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل واثناء وبعد الصرف بالإضافة الى وجود لجان لتنظيم دخول المواطنين للصرف وخروجهم من المقر الذى يضم عدد 5 وحدات وماكينات صرف الامر الذى ادى الى عدم  وجود اى ازدحام او تجمعات وسط تامين وتواجد امنى بالمقر .

كما قام اللواء المحافظ بتفقد مقر مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور الذى روعي فيها نفس الاجراءات السابقة .

وأشاد محافظ البحيرة  بمستوى التنظيم الجيد والسلوك الحضارى من المواطنين الذين ابدو سعادتهم بالإجراءات التى تقوم بها المحافظة حرصا على امنهم وسلامتهم، مؤكدا ان  المرحلة الحالية اظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصرى من خلال تعاون كافة الجهات من احزاب سياسية والشباب والمجتمع المدنى لتعمل جنبا الى جنب مع الاجهزة التنفيذية فى مواجهة انتشار كورون.

واشار محافظ البحيرة الى ان اجمالى عدد المستحقين لصرف المعاشات من ابناء المحافظة يتجاوز 500 الف مواطن وتم  فتح 191 مقر اضافى بربوع المحافظة لصرف المعاشات كما تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد و المتابعة الميدانية اثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك  مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف  والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة ، مضيفا  انه تم متابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفراس والتدخل السريع على الفور لحل اى مشكلة طارئه.

وأوضح محافظ البحيرة أنه من المقرر ان يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل ، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل.

رافق المحافظ خلال الجولة  الدكتورة  نهال بلبع  نائب المحافظ  واللواء  محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و محمد خميس  رئيس مدينة دمنهور و خالد الصماد – مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية .

 

مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا (2)
مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا (

 

مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا (3)
مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا 

 

مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا (1)
مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ البحيرة

فيروس كورونا

صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة