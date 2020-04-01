صور.. مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المقرات الجديدة لصرف المعاشات بمدينة دمنهور وذلك للوقوف على اعمال صرف معاشات شهر إبريل بالمقرات الاضافية التى تم تجهيزها بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد .

وتفقد المحافظ مقر الاستاد الرياضي بدمنهور الذى تم تجهيزه بالتنسيق مع حزب حماة الوطن بشادر كبير يضم عدد من المقاعد المتباعدة وكذا توفير لجنة طبية للكشف الحرارى على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل واثناء وبعد الصرف بالإضافة الى وجود لجان لتنظيم دخول المواطنين للصرف وخروجهم من المقر الذى يضم عدد 5 وحدات وماكينات صرف الامر الذى ادى الى عدم وجود اى ازدحام او تجمعات وسط تامين وتواجد امنى بالمقر .

كما قام اللواء المحافظ بتفقد مقر مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور الذى روعي فيها نفس الاجراءات السابقة .

وأشاد محافظ البحيرة بمستوى التنظيم الجيد والسلوك الحضارى من المواطنين الذين ابدو سعادتهم بالإجراءات التى تقوم بها المحافظة حرصا على امنهم وسلامتهم، مؤكدا ان المرحلة الحالية اظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصرى من خلال تعاون كافة الجهات من احزاب سياسية والشباب والمجتمع المدنى لتعمل جنبا الى جنب مع الاجهزة التنفيذية فى مواجهة انتشار كورون.

واشار محافظ البحيرة الى ان اجمالى عدد المستحقين لصرف المعاشات من ابناء المحافظة يتجاوز 500 الف مواطن وتم فتح 191 مقر اضافى بربوع المحافظة لصرف المعاشات كما تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد و المتابعة الميدانية اثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة ، مضيفا انه تم متابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفراس والتدخل السريع على الفور لحل اى مشكلة طارئه.

وأوضح محافظ البحيرة أنه من المقرر ان يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل ، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و محمد خميس رئيس مدينة دمنهور و خالد الصماد – مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية .



مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا (



مقرات إضافية لصرف المعاشات في البحيرة وإجراءات وقائية ضد كورونا