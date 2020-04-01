صور .. للوقاية من كورونا.. غلق 8 أماكن للتجمعات وإخلاء منطقة بير مسعود بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لغلق أماكن التجمعات، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من أماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بغلق المعاهد التعليمية والحضانات والمحلات الغذائية المخالفة للشروط البيئية للحد من انتشار الفيروس والحد من أماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الأمن العام، شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، حيث تم غلق وتشميع عدد (8) سيبرات وحضانه بقطاع مينا البصل، بواقع غلق وتشميع عدد (1) سيبر وغلق وتشميع عدد (7) حضانات.



اخلاء منطقة بير مسعود



حملات الغلق



رئيس حى غرب



غلق الحضانات



منطقة بير مسعود

من جهه أخرى شن حى المنتزة أول حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول، يرافقه كلا من مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، مدير إدارة الأزمات والكوارث، معاونى إشغال الطريق، حملة مكبرة لإخلاء منطقة بير مسعود، حيث تم رفع جميع الإشغالات وتقليص حركة المواطنين ببئر مسعود ميامي والمرور يوميا على المنطقة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار الأمراض والأوبئة

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر ، وقد تم تكثيف حملات التموين و الاحياء للتصدى لمن تسول له نفسه التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما أصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، و توقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء.