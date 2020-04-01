اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:48 م
خالد صلاح
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صور .. ضبط 161 بطاقة تموينية تستخدم للاستيلاء على المال العام بالإسكندرية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:44 م
صور .. ضبط 161 بطاقة تموينية تستخدم للاستيلاء على المال العام بالإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن ضبط 161 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية تستخدم فى الضرب الوهمى والتربح من أموال الدعم وتستخدم فى الاستيلاء على المال العام، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

 

وشنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مقدرات الدولة وأموال الدعم التى تقدم للشعب ورصد أى مخالفات.

 

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة واشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة وبمتابعة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، بالتنسيق مع مباحث تموين العامرية بتتبع أحد شكاوى المواطنين ضد أحد المخابز البلدية، حيث تم تشكيل حملة قامت بالتفتيش على المخبز، وتم ضبط عدد 161 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية تستخدم فى الضرب الوهمى والتربح من أموال الدعم وتستخدم فى الاستيلاء على المال العام، وتم تحريز البطاقات المضبوطة وماكينات صرف الخبز وسجلات المخبز و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين والاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما اصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

البطاقات التموينية بالمخبز
البطاقات التموينية بالمخبز

 

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

 


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