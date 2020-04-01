اليوم السابع
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صور.. صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات بمدينة رأس غارب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:20 ص
صور.. صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات بمدينة رأس غارب حملات صيانة اعمدة الانارة والكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستمر مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، فى أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، والمرور اليومى لرصدها، بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفه والكابلات المكشوفة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بمتابعة الإنارة العامة بالمدن ، حفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الاطفال وتقديم خدمات أمنه لهم 

من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت،رئيس مدينة غارب،أنه تم اليوم أعمال صيانة أعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع الاذاعة ، وشوارع المنطقة الصحراوية ، وشوارع منطقة عمارات العربية ، وشارع السلام ، وخلف محطة الضوى، ومنطقة عمارات الاسكان الاجتماعى العربية.

من جانب أخر كان صرح اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة غارب، أن تم اليوم استكمال اعمال تطهير وتعقيم شوارع المدينة، مشيرا انه تمت اعمال تطهير وتعقيم الشوارع بمشاركة الحماية المدنية .

وأكد رئيس مدينة غارب أن تم اليوم اعمال التطهير، بمنطقة المعاشات الجديدة، والمعاشات القديمة، ومنطقة الايمان، ومنطقة الحاج نور، ومنطقة سوريا الشمالية والجنوبية

كذلك كان وجه اللواء ايهاب رافت، رئيس المدينة، بإستمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بكافة المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، مشددا على تكثيف العمل والمرور اليومى لرصد أى تجمعات للقمامة وازالتها .

كما أكد أن شركة النظافة بالمدينة قامت برفع وازالة المخلفات وتفريغ الحاويات بقطاعات المدينة وكذا ازالة الاتربة بجوار الارصفه ، كما تم العمل وازالة مخلفات الاشجار والمخلفات الصلبة تقسيم العبور وشارع الاتوبيس وتمهيد وتسوية الارض .

 

صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر (1)
صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر

 

صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر (2)
صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر

 

صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر (3)
صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر

 

صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر (4)
صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر

 

صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر (5)
صيانة أعمدة الأنارة بالبحر الأحمر

 

 


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