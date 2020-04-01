صور.. صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس وتوفير مقاعد لكبار السن فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، أعمال صرف المعاشات بمكاتب البريد ومنافذ الصرف بالمدرسة التجريبية بمدينة الفيوم، للتأكد من تنظيم أصحاب المعاشات، والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبالهم من حيث توفير الاستراحات والمقاعد لكبار السن.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة التفقدية شملت عددا من مكاتب البريد ضمت مكتبى بريد شارع البوستة وشارع عدلى يكن بمدينة الفيوم، فضلاً عن تفقد المدرسة التجريبية "الفيوم الإعدادية الحديثة" بشارع عدلى يكن، المجهزة لاستقبال أصحاب المعاشات وتنظيمهم لحين صرف معاشاتهم من مكتبى البريد، إضافة لتوفير منافذ صرف بها تخفيفاً على المواطنين وتقليل الكثافات على مكاتب البريد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم خلال الجولة أكد على التيسير لأصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم مع مراعاة توفير رقم حضور لكل مستفيد لترتيبهم منعاً للتزاحم، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود من مختلف قطاعات المحافظة منعاً لتكدس المواطنين بأماكن صرف المعاشات، سواء بالبنوك أو مكاتب البريد ومواقع ماكينات الصراف الآلي، فضلاً عن منافذ الصرف بالمدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات.

ووجه محافظ الفيوم بتفعيل دور كافة الأطراف المشاركة بمبادرة " إيد واحدة ضد كورونا" بتوفير عدد من الشباب للعمل على تنظيم أصحاب المعاشات والمترددين على مكاتب البريد والمدارس، لإنهاء أية إجراءات وتوعيتهم بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن العمل الأساسى للمبادرة فى أعمال التطهير والتعقيم بشتى أنحاء المحافظة.

وأشار المتحدث الرسمى الى تجهيز 39 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب فى آداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المدارس التى تم تجهيزها، لتلافى أى أخطاء أو معوقات قد تظهر لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وكشف "التوني" عن أسماء المدارس التى تم تجهيزها لصرف المعاشات ومنع التزاحم أمام مكاتب البريد هى مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، وملحقة المعلمات الابتدائية، ومدينة فارس بنات، ودسيا الابتدائية، والشهيد اسلام "تلات أ" بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة الشهيد حميدة عبد الفتاح، وفاطمة فتحى ببنى صالح، ومجمع دمو، والعدوة الابتدائية، وسيلا الابتدائية، والشهيد محمد هاشم بهوارة المقطع، وهوارة عدلان تعليم أساسى، واللاهون الجديدة، بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإطسا، والغرق الإعدادية بنات، وأبو جندير الابتدائية، ومجمع الحجر ع، وحميدة سليمان بشدموة، والشهيد شعبان سامى بتطون، ومنية الحيط الثانوية بإدارة اطسا التعليمية.

كما تم تجهيز مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس، ومطرطارس الإعدادية، والبساتين الابتدائية بفيديمين، والسلام الابتدائية بسنورس، ونقاليفة الابتدائية بنين، وسنهور التجارية، وترسا الابتدائية، بإدارة سنورس التعليمية، ومدرسة طامية الإعدادية بنات، والشهيد رمضان محمد بالروضة، وكفر محفوظ للتعليم الأساسى، ومنشاة الجمال للتعليم الأساسى، بإدارة طامية التعليمية، ومدرسة عبور أبشواى الابتدائية، وبنات طبهار الابتدائية، وبنات أبوكساه الابتدائية، والعجميين الثانوية بنات بإدارة أبشواى التعليمية، ومدرسة الشواشنة الابتدائية، والنزلة تعليم أساسى، وقصر الجبالى الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية، بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

كما تم توفير منافذ بديلة لصرف المعاشات بدلاً من بعض منافذ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، بعدد 5 مدارس شملت مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بالجون التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، و‏مدرسة محمود حمزاوى التجارية إدارة طامية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإدارة إطسا، ومدرسة محمد موسى الجلاب بإدارة سنورس، ومدرسة العبور الابتدائية بإدارة أبشواي.



صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس



صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس



صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس