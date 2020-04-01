اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:46 م
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صور.. زراعة النخيل المثمر بمدخل مدينة شبين الكوم لأول مرة فى المنوفية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:18 م
صور.. زراعة النخيل المثمر بمدخل مدينة شبين الكوم لأول مرة فى المنوفية محافظ المنوفية يتابع زراعة النخيل المثمر بتطوير مدخل المدينة
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ ،أعمال التطوير والتجميل بمداخل العاصمة،حيث تفقد زراعة أشجار النخيل المثمر بمدخل مدينة شبين الكوم - إتجاه موقف الباجور،مؤكداً على تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من خطة المحافظة لزراعة الشجر المثمر والمزهر بشوارع المدينة بهدف إطفاء مظهر حضارى وإعادة رونق شوارع مدينة شبين الكوم،بحضور اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة ، جاء ذلك عقب جولته التفقدية بتسليم شرائح التابلت بالمدارس .

ووجه محافظ المنوفية بضرورة زيادة أعداد الشجر المثمر بكورنيش مدينة شبين الكوم وزراعة 50 نخلة إضافية ، مؤكداً على أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتجميل وتشجير مداخل مدينة شبين الكوم والكورنيش ورفع كفاءة شوارع العاصمة لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة ومنع أسباب التلوث البيئى والبصرى والحفاظ على الصحة العامة .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر ، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على الـتأجيل ، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ، يأتى هذا فى إطار دعم محافظ المنوفية لكافة القطاعات الإقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفى ضوء قرارات البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحد من الأثار المترتبة على فيروس كورونا ودعم أصحاب هذه المشروعات بما يساهم فى فتح مجالات عمل جديدة ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم فى المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل (1)
محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل

 

محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل (2)
محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل

 

محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل (3)
محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل

 

محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل (4)
محافظ المنوفية يتفقد أعمال زراعة النخيل
 
 

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