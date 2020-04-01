صور.. حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات

البحيرة - ناصر جودة

أطلق اليوم حزب الوفد بالبحيرة مبادرة جديدة لمواجهة تزاحم المواطنين لصرف المعاشات وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا، حيث قام الحزب بتجهيز مقرات اضافية لأصحاب المعاشات بمدينة دمنهور ودعمها بالأطقم الطبية اللازمة منعا لتزاحم وتكدس المواطنين.

وقال المهندس عبد الباسط الشرقاوى مقرر لجنة حزب الوفد بالبحيرة إن هذه المبادرة تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعى للحزب الذى لم يتخلى يوما عبر تاريخه الطويل فى التفاعل مع الجماهير خاصة فى أوقات المحن والأزمات، مشددا على اهمية دور القوى المدنية وفى قلبها الاحزاب السياسية للمساهمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للدولة.

فيما أكد المحاسب إسلام المغربى القيادى فى حزب الوفد أنه تم تجهيز عدد من مقرات صرف المعاشات ودعمها بالمقاعد اللازمة للتيسير على كبار السن فى صرف مستحقاتهم المالية، مضيفا ان المبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين اللذين شعروا بالتغيير الشامل فى عمليات صرف المعاشات ومنعت التزاحم امام مكاتب البريد .

واوضح نبيل الحكيم القيادى بحزب الوفد انه تم دعم المبادرة بالاطقم الطبية وتوزيع الكمامات والمياه المعدنية والمطهرات على المواطنين المترددين لصرف المعاشات بالاضافة الى المساعدات الطبية لاى حالات طارئة، مضيفا انه تم وضع مسافات بين المستحقين للمعاشات منعا للتزاحم والتكدس مع تعقيم كافة المقرات للتصدى لانتشار فيروس كورونا .

وفى هذا السياق أعلن اللواء هشام امنة محافظة البحيرة عن فتح جميع المدارس التى تقع بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المحافظة لصرف المعاشات لمستحقيها والتى ستبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء ، مضيفا انه سيتم توفير اماكن بكل مدرسة مزود بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل بين مديرية التربية والتعليم والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات .

وأشار محافظ البحيرة الى أن المحافظة تبذل قصاري جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بكل حزم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أنه قد تم تحديد جداول محددة لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر ان يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل،كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل .

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه باستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن ، مؤكدا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات (



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات (



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات



حزب الوفد بالبحيرة يدشن مبادرة لمنع تكدس المواطنين لصرف المعاشات