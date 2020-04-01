صور.. تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة "كورونا"

كفر الشيخ – محمد سليمان

يواصل حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ، حملاته لتطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

فتبنت أمانة محافظة كفر الشيخ، حملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.

وتكفل المهندس عبدالواحد عيسى، وأحمد عبدالواحد عيسى الأمين المساعد للحزب بمركز دسوق، بتوفير كمية كبيرة من المطهرات بدأت بـ 50 طنا تم توفيرها أول أمس الأحد، كدفعة أولى بمركز دسوق والدفعة الثانية اليوم.

من جانبه أوضح المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، الذى أشرف على توزيع المطهرات لشباب الحزب لاستكمال أعمال التطهير أنه تم توفير 50 طنا من المطهرات، كدفعة ثانية لأمانة المحافظة لتوزيعها على جميع المراكز والمدن وذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعي امين المحافظة والمهندس توفيق أبو احمد الأمين المساعد وعدد من قيادات وشباب الحزب لتصل الكمية التي تم توفيرها إلى 100 طنا، بعد الـ50 طن الأولى التي تم توزيعها في مركز دسوق أمس الأول بإشراف المهندس عادل النجار أمين الحزب بالمركز لافتا إلى أن حملات التطهير والتعقيم تتم يوميا بمدن وقرى المحافظة للأسبوع الثالث على التوالي دون توقف.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا



تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا



تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (