اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:09 م
صور.. تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة "كورونا" تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ، حملاته لتطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

فتبنت أمانة محافظة كفر الشيخ، حملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.

وتكفل المهندس عبدالواحد عيسى، وأحمد عبدالواحد عيسى الأمين المساعد للحزب بمركز دسوق، بتوفير كمية كبيرة من المطهرات بدأت بـ 50 طنا تم توفيرها أول أمس الأحد، كدفعة أولى بمركز دسوق والدفعة الثانية اليوم.

من جانبه أوضح المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم  بالمحافظة، الذى أشرف على توزيع المطهرات لشباب الحزب لاستكمال أعمال التطهير أنه تم توفير 50 طنا من المطهرات، كدفعة ثانية لأمانة المحافظة لتوزيعها على جميع المراكز والمدن وذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعي امين المحافظة والمهندس توفيق أبو احمد الأمين المساعد وعدد من قيادات وشباب الحزب لتصل الكمية التي تم توفيرها إلى 100 طنا، بعد الـ50 طن الأولى التي تم توزيعها في مركز دسوق أمس الأول بإشراف المهندس عادل النجار أمين الحزب بالمركز لافتا إلى أن حملات التطهير والتعقيم تتم يوميا بمدن وقرى المحافظة للأسبوع الثالث على التوالي دون توقف.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (1)
تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا 

 

تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (2)
تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا 

 

تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (3)
تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (

 

تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا (4)
تطهير وتعقيم القرى والمدن فى كفر الشيخ لمواجهة كورونا 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

حزب مستقبل وطن

تعقيم

كلور

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة