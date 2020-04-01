صور.. تطهير وتعقيم الشوارع بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا لمواجهة كورونا

المنيا- حسن عبد الغفار

أجرى اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، بالتعاون مع مجموعة من شباب المدينة المتطوعين، تطهيرا وتعقيما لشارع الكنيسة وعزبة ابو النوم ومنطقه سعد زغلول والعبور القديمة ومنطقه ناعوم ومنطقه ابو العزايم ونظافة وتطهير داخل وخارج التأمينات الاجتماعية وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة مغاغة أن أعمال التطهير والتعقيم سوف تتم بصفة مستمرة لحماية المواطنين من خطر هذا الفيروس كما دعا جموع المواطنين بالتكاتف واتباع التعليمات الواردة لعبور هذه المرحلة بسلام .

ومن ناحية أخرى وتنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ م قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بغلق جميع المقاهى و الكافيهات و الملاعب و المراكز التجارية و المحال العامة و بحضور محمد عيد بيومى مساعد رئيس المركز وأبوالمجد جمعة مدير الأشغالات بالمركز و بتأمين من وحدة مباحث مغاغة و مركز شرطة مغاغة .

كما أكد أبوالمجد جمعة مدير الإشغالات بالمركز أن متابعة تنفيذ القرار سارية على مدار اليوم لردع من يخالف التعليمات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى نفس السياق واستجابة لشكاوى المواطنين قامت الوحدة المحلية برفع القمامة من مدخل قرية العور التابعة لمركز سمالوط و غلق جميع المقاهى بقرية الشيخ زياد.

ياتى ذلك تنفيذا لقرار اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين والاهتمام باعمال النظافة ورفع القمامة ، وتكثيف الحملات سواء الهاصة بالنظافة ورفع الاشغالات بسرعة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على ايجاد الحلول السريعه لها

كما اكد المحافظ على ضرورة الاستمرار بالرش والتعقيم وتطهير المنشات العامة والمصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة



رش وتطهير الشوارع بمركز ومدينة مغاغة لمواجهة كرونا



رش وتطهير الشوارع بمركز ومدينة مغاغة لمواجهة كرونا