اليوم السابع
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صور.. إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز سوهاج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:29 ص
صور.. إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز سوهاج إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، تحت إشراف محمد عبد الحميد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، حملة لإزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، بناحية أولاد شلول بقرية بندار الكرمانية ، على مساحة 11قيراط .

وتبين أن الإزالة لمبانى خرسانية مكونة من دور واحد ، ومنها دورين ، ومنها بالبلوك الأبيض ، وتمت باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحضور لجنة من المختصين بالوحدة وحماية الأراضى بمديرية الزراعة بسوهاج ، وبمرافقة قوة أمنية ، وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بمتابعة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، باشراف محمد عبد الحميد امبابى حملات مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع بدائرة مركز سوهاج ، وجميع الوحدات القروية التابعة ، وشملت الشوارع والأسواق والمواقف والمنازل والمدارس واستمرار أعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات ، وغلق الأسواق والمحلات التجارية بدائرة مركز سوهاج .

بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، كما تم أيضا التأكد من غلق الأسواق والمحلات التجارية ، والتزام الجميع بقرارات الغلق كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتم إغلاق سوق الاربعاء بقرية عرابة ابو دهب .

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (1)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (2)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (3)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (4)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج 

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (5)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (7)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 

إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (8)
إزالة تعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج

 


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