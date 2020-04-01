صور.. إدارة البيئة بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية للمواطنين لمنع التكدس

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر ، عن تنظيم مجموعة حملات توعية، بالاشتراك مع إدارة الإعلام الصحى ، وكذلك شرطة البيئة ، حيث تم تنظيم عدة حملات بيئية وصحية على محلات البقالة والأسواق لمنع التكدس والازدحام.

وأكدت الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر ، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر ، بتوعية المواطنين بخطورة التكدس فى انتشار فيروس كورونا، تم تنظيم عدة حملات استهدفت الأسواق والمحال التجارية ، وذلك كإجراء احترازى هام لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الحملات بلصق البوسترات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والتنبيه على أصحاب محالات البقالة الهايبرز والسوبر ماركت بعدم وجود تكدس أو ازدحام داخل المحل ، ويتم تنظيم الدخول والخروج فى شكل منظم.

كما قامت اللجنة بعمل التوعية اللازمة للعاملين بهذه المحلات نظرا للعدد الهائل من المواطنين المترددين عليهم ، وخاصة قبل موعد الحظر بنحو ثلاث ساعات تقريبا ، وأكدت الحملة على أهمية تنظيف ومسح الأسطح والأرضيات بتلك المحلات بالماء والكلور بشكل مستمر على مدار اليوم .

كان نظم مجموعة شباب بمدينة رأس غارب مبادرة شبابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد ، والوقاية منه ، وذلك من خلال توزيع ورقة إرشادات توعية وتعليق تلك الإرشادات على أماكن عامة وظاهرة بالمدينة .

كما قام شباب مدينة رأس غارب بتوزيع تلك الإرشادات على المواطنين داخل السيارات الأجرة وعلى السائقين وتعليقها فى عدة أماكن، وتوزيعها فى الشوارع .

من جانبه قال عمرو حمادى أحد شباب مجموعة العمل التطوعى ، إنه تم عمل حملة توعية إرشادية على كيفية الوقاية من فيروس كورونا وتم توزيع الإرشادات على السيارات والميكروباص وتعليق وتوزيع الإرشادات على المحلات التجارية والمطاعم والمصالح الحكومية ، كذلك قاموا بالتحدث مع سائقى الميكروباصات بضرورة التعقيم باستمرار ليهم حفاظاً على صحتهم وصحة المواطنين.



حملات توعية ضد فيروس كورونا لمواطنى البحر الأحمر



حملات توعية ضد فيروس كورونا لمواطنى البحر الأحمر



حملات توعية ضد فيروس كورونا لمواطنى البحر الأحمر



حملات توعية ضد فيروس كورونا لمواطنى البحر الأحمر



حملات توعية ضد فيروس كورونا لمواطنى البحر الأحمر