اليوم السابع
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صحف عالمية تشيد بحملة السياحة المصرية لتشجيع شعوب العالم على البقاء بالمنزل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:26 م
صحف عالمية تشيد بحملة السياحة المصرية لتشجيع شعوب العالم على البقاء بالمنزل انارة هرم خوفو
كتبت آمال رسلان 

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أشادت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية بالمبادرة التي قامت بها مصر مساء أول أمس الإثنين، بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصرى وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد وأيضاً في رسالة تحية وشكر للقائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت ثلاثة عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم: خليك في البيت.. احمي نفسك.. تحية للقائمين علي حمايتنا ووصفت وكالات الأنباء والصحف هذه المبادرة بأنها ناجحة وأنها رسالة توحيد لشعوب العالم لمكافحة الفيروس والوقاية والحماية منه.

جدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أطلقت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر " تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية وكذلك بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء أول أمس الإثنين عن طريق إضاءة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم من أمام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم وأيضًا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس.

كما ذكرت المنظمة في تغريدتها أيضًا أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي. 

وفي وقت سابق، أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة توعية تحت شعار "البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدا"، مؤكدة أهمية التعاون مع كافة الحكومات والجهات المعنية الدولية للخروج من أزمة كورونا.

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اخبار مصر

السياحة

كورونا

خوفو

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