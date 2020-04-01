وقالت الوزارة في بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية إنه "تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل"، مضيفة أن الحالات الجديدة هى ثلاث فتيات وثلاثة رجال"، مبينة أن حالة من الإصابات الجديدة هي لشخص عاد مؤخراً من بريطانيا .