اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيولة مرورية بشوارع القليوبية بعد انتهاء سادس أيام حظر التجوال

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:12 ص
سيولة مرورية بشوارع القليوبية بعد انتهاء سادس أيام حظر التجوال سيولة مرورية بشوارع القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المدن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية أمام حركة السيارات، وذلك بعد انتهاء اليوم السادس لحظر التجول، الذى أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما انتشر رجال المرور على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة ومنها طريق شبرا بنها الحر وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات.

سيولة مرورية بالطريق الزراعي
سيولة مرورية بالطريق الزراعي

 

سيولة مرورية بالقليوبية
سيولة مرورية بالقليوبية

 

سيولة مرورية بشوارع القليوبية 2
سيولة مرورية بشوارع القليوبية 2

 

سيولة مرورية بشوارع القليوبية
سيولة مرورية بشوارع القليوبية

 

سيولة مرورية
سيولة مرورية

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجوال

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادرات الخير تحارب جشع التجار.. شباب الخانكة يوزعون وجبات لـ1500 أسرة أيتام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:00 ص

قارئ يشارك بصورة لخلو شوارع كفر شبين بالقليوبية من المارة وقت الحظر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:40 ص

سيبها علينا.. كهرباء القليوبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتغير كشك محولات متهالك

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص

تموين القليوبية يضبط 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها ببنها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:41 م

أمن القليوبية يحرر 1344 مخالفة مرورية ويضبط 14 تاجر مخدرات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة