روسيا تطور جهازا جديدا للكشف عن فيروس كورونا فى الهواء

كتب محمد عبد العظيم

حصلت وزارة الصحة الروسية على براءة اختراع لجهاز يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومسببات الأمراض الأخرى فى الهواء.

وأطلق العلماء الروس على التقنية المستخدمة فى الجهاز اسم "طريقة التحليل المناعى المتعدد للعينات البيولوجية من الهواء فى الوضع التلقائى"، وذلك وفق "سبوتنك".

ويقوم الجهاز المخترع بجمع جزيئات الهواء، ومن ثم يحولها إلى الحالة السائلة، ويجهزها للتحليل وينقلها إلى محلل مناعي متعدد، ويتم فحص العينات باستخدام الليزر الموجود داخل الجهاز، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء، على سبيل المثال، في المرافق الطبية والمستشفيات.

على جانب أخر أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنباء إصابة كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، دينيس بروتسينكو.

وحضر بروتسينكو فى 24 مارس، اجتماعا مع بوتين خلال زيارته التفقدية إلى المستشفى، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو بل في روسيا كلها.