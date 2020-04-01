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رئيس جامعة قناة السويس: جميع الكليات ملتزمة بنظام التعليم عن بعد بكل فاعلية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:23 م
رئيس جامعة قناة السويس: جميع الكليات ملتزمة بنظام التعليم عن بعد بكل فاعلية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على التزام جميع الكليات بتطبيق نظام التعليم  عن بعد؛ بما يضمن استمرار العملية التعليمية أثناء الفصل الدراسى الثانى بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري لكافة الكليات. 
 
و من ناحيته قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص لجنة لمتابعة التعليم عن بعد تختص بمتابعة تقديم وتقييم المحتوى التعليمي الإلكترونى المقدم للطلاب، والتواصل مع الطلاب للتعرف على المشكلات التى تواجههم ووضع الحلول، متابعا انها تقيس كذلك تفاعل الطلاب من خلال منظومة التعليم عن بعد.
 
وبدوره أوضح الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة إن الكلية ملتزمة بتقديم المادة العلمية للطلاب بجميع الفرق و المستويات الدراسية من خلال منظومة التعليم عن بعد ؛ التزاما بخطة الجامعة والدولة للحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
 
ومن ناحيته أعلن الدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكليه للتعليم والطلاب إنه تم تخصيص الأسبوع القادم اعتبارا من السبت  4 أبريل الحالي لمراجعة ما سبق دراسته في الفصل الدراسي الثاني من خلال حل نماذج الأسئلة والتطبيقات عن طريق تواصل الطلاب مع الأساتذة عبر الجروبات التعليمية .
 
وأكد وكيل الكلية على تواجد الطلاب أون لاين في مواعيد المحاضرات و الدروس العلمية طبقا للجداول الدراسية المعلنة، و تابع إنه يستكمل  تدريس المناهج الدراسية عن بعد بالكامل بعد انتهاء أسبوع المراجعات والتقييم.

 


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