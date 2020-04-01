اليوم السابع
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جو بايدن يشكك فى إمكانية عقد مؤتمر اختيار المرشح الديمقراطى فى موعده

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:22 م
جو بايدن يشكك فى إمكانية عقد مؤتمر اختيار المرشح الديمقراطى فى موعده جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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 شكك جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى إمكانية عقد المؤتمر الوطنى للحزب فى يوليو المقبل، والذى من المقرر أن يعلن فيه اسم مرشح الحزب رسميا، وأشار إلى أن التجمع الكبير المحدد فى ولاية ميلوكى ربما يتم تعديله أو تأجيله..

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتصور عقد المؤتمر فى يوليو، فى ظل تفشى وباء كورونا والمخاوف بشأن التجمعات الكبرى، قال بايدن إنه من الصعب تصور ذلك.

 وأضاف فى تصريحات لقناة MSNBC إنه يجب أن نستمع إلى العلماء. وأشار بايدن إلى أن أحد الأسباب التى كانت وراء تحديد موعد المؤتمر فى منتصف يوليو هو أن يكون مناسبا مع موعد الألعاب الأولمبية التى كان من المقرر أن تبدأ فى 24 يناير، ونظرا لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، أثار بايدن احتمالية أن يتم تأجيل المؤتمر، مع وجود مزيد من الوقت الآن.

وكان استطلاع أمريكى للرأى نشرت نتائجه هذا الأسبوع، قد كشف عن منافسة شديدة وتقارب بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى نوفمبر القادم، بعدما اكتسب ترامب أرضية على منافسه المحتمل على مدار الشهر الماضى، فى الوقت الذى أحدث فيه وباء كورونا هزة بالولايات المتحدة.

 

  ووفقا للاستطلاع الذى أجرته "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكيتين، فقد انتقل ترامب من عجز بفارق سبع نقاط فى فبراير إلى تعادل قريب مع بايدن اليوم. وبين الناخبين المحتملين، حظى بايدن بتأييد 49% مقابل 47% لترامب. وعند قياس الاستطلاع التفضيلات بين جميع البالغين، حصل بايدن على 50% مقابل 44% لترامب.

 

ووجد الاستطلاع أن ترامب تمتع بثقة أكبر فى التعامل مع الاقتصاد، بينما حظى منافسه بثقة أكبر فى قضية الرعاية الصحية. وعندما سئل الناخبين عمن يثقون أكثر فى التعامل مع وباء كورونا، لم يكن هناك فارق كبير بين الاثنين.


 


جو بايدن

الحزب الديمقراطى

مؤتمر الحزب الديمقراطى

الانتخابات الامريكية

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