جامعة طنطا تنفى شائعة إصابة 5 عمداء كليات بكورونا وإلغاء امتحانات التيرم الثانى

الغربية – عادل ضرة

نفى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من شائعات حول إصابة 5 عمداء كليات بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء امتحانات التيرم الثاني بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له، أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، وأن هذه الشائعات تستهدف النيل من استقرار الجامعة.

وطالب رئيس الجامعة، عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والحصول على الأخبار من الصفحة الرسمية لجامعة طنطا مؤكا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراء هذه الشائعات والمروجين لها.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الجامعة اتخذت خطوات جادة وعاجلة من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتعاون مع مديرية الصحة وعمل حملات توعية فى جميع قطاعات المستشفيات والكليات والأمن الإداري والتمريض والطلبة، بخطورة المرض وطرق الوقاية منه.

وأضاف"غنيم" لـ" اليوم السابع"، أنه تم تزويد المستشفيات بأغطية الرأس والجلفزات والماسكات، وتوعية الفرق الطبية والمريض والموظفين والأمن الإداري، بالتعامل مع الحالات المشتبه فيها بالحذر الشديد، وعزل الحالات المشتبه فيها بغرف العزل وسحب عينات من المرضى وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من الإصابة بالمرض من عدمه، وأخذ جميع الاحتياطات من حيث الحذر فى التعامل مع هذه الحالات.

وحذر"غنيم"، من الشائعات التى يرددها المواطنين، والتى تحدث خطرا داهما على مجتمعنا، مطالبا المواطنين عدم تداول أى معلومات غير مؤكدة إلا بعد صدور بيانات رسمية من الجهات المختصة، لمنع إثارة البلبلة والذعر.

وأشار أن شركة النظافة المتعاقدة مع الجامعة تقوم بعمل مسح كل نصف ساعة للطرقات والغرف والسلالم ودورات المياه باستخدام المطهرات المختلفة، كإجراء وقائى للحد من انتشار الفيرس، وتكثيف عمليات نقل القمامة وفرز النفايات الطبية الخطرة، بالتزامن مع تشكيل فريق عمل متكامل من تخصصات الأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة والحميات والتخدير والعناية المركزة للتعامل مع أى مريض من المرضى.

وأوضح أن هناك تعاون مستمر بين مستشفيات مديرية الصحة، ومستشفيات جامعة طنطا فى جميع التخصصات الطبية المختلفة، مشيرا إلى أن فريق مكافحة العدوى قام مؤخرا بالمرور على كليات الجامعة، وتوعية بخطورة الفيرس، وطرق الوقاية منه، والتنبيه على من يشعر بأعراض المرض أو سبق له مخالطة شخص مصاب بالفيرس التوجه للمستشفيات.

وأشار أن الطلبة الصينيين الدارسين بالجامعة تم عمل حجر صحى لهم مع بداية التيرم الثانى بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم التأكد من عدم إصابتهم أو حملهم للمرض.

وأوضح أن تم التعامل مع قرار تعليق الدراسة بكليات الجامعة بجدية تامة، وبدأنا فى تطبيق نظام التعليم عن بعد بكلية الطب عن طريق فريق عامل متكامل من أساتذة 35 قسم بالكلية، ورفع جميع المحاضرات والسكاشن على موقع الجامعة وموقع الكلية، إلى جانب التواصل على جروبات "الواتس آب" و" فيس بوك" للرد على استفسارات الطلبة وتقديم الدعم الفني والمعنوي للطلاب.