اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:21 م
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توزيع ماسكات وقفازات على أهالى قرية الهياتم وتوفير الأدوية بالوحدة الصحية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:02 م
توزيع ماسكات وقفازات على أهالى قرية الهياتم وتوفير الأدوية بالوحدة الصحية توزيع كمامات على اهالى قرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر  فريق ترصد وقائي،  الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10  حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

وشدد أعضاء الحملة على الاهالى بضرورة التطهير المستمر بالكلور والمطهرات المختلفة، والجلوس فى المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

على الجانب الآخر وفرت مديرية الصحة الادوية والمستلزمات بالوحدة الصحية بقرية الهياتم،  وتكليف الأطباء من ابناء القرية، والذين يعملون بمستشفيات صدر وحميات المحلة ومستشفى المحلة العام، بعدم الذهاب للمستشفيات واداء مهام عملهم بالوحدة الصحية بالقرية، لخدمة  اهالى القرية.

كما وفرت مديرية الصحة كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدة الصحية، وتشكيل فرق عمل ونوبتجيات للتواجد فى القرية منذ الصباح الباكر وحتى السابعه مساءً وقت إعلان حظر التجوال.

كما قامت اللجنة بالمرور عل العيادات الطبية والمعامل وإلزام العاملين بها على عدم الزحام والتكدس وغلقها فى الخامسة مساءً، كما تم التنبيه على الاطباء  من خارج القرية، والذين لهم عيادات بالقرية، بغلقها وعدم الذهاب للقرية طوال الفترة القادمة.

 من ناحية أخرى قامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وخاصة منازل اسر المصابين الـ10،  وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول  2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي أعراض للمرض عليهم.

 

 
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الكشف على الاهالى فى قرية الهياتم

 

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تعقيم منازل قرية الهياتم

 

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قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم

قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

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