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توجيه تهمة الإرهاب لرجل قام بالسعال على فتاة فى الولايات المتحدة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:51 م
توجيه تهمة الإرهاب لرجل قام بالسعال على فتاة فى الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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اتهمت الشرطة الأمريكية رجل يبلغ من العمر 31 عاما قام بالسعال على فتاة صغيرة 11 عاما بكنساس بأمريكا بالإرهاب، حيث زعم الرجل وفقا لصحيفة "ديلى نيوز" أنه مصاب بفيروس كورونا وإنه سيعطي الفيروس التاجي لها، وتم القبض على الرجل ويدعى أرشي سيمانز ، 31 سنة ، حوالي الساعة 11 مساء الثلاثاء ، واتهمت بالإرهاب والتهديد الإجرامي ، وفقا لإدارة شرطة سكوت سيتي.

 

وحذرت وزارة العدل قبل أسبوع تقريبًا من أن الأشخاص الذين ينشرون عمداً الفيروس التاجي يمكن اتهامهم بالإرهاب بسبب "التعرض والإصابة العمد للآخرين".

 

وكتب نائب المدعي العام جيفري روزين في مذكرة: "التهديدات أو محاولات استخدام COVID-19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح .

 

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية  العديد من المزارع المخصصة لتربية الدواجن وإنتاج البيض في مواقع سرية منتشرة عبر كافة أراضيها، وترصد البلاد من ميزانيتها الاتحادية السنوية مبالغ طائلة لتوفير أشد درجات الحماية الأمنية لهذه المزارع.

 

وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فالهدف من هذه الحماية المشددة ليس تأمين البيض كغذاء في حد ذاته بالطبع، وإنما لاستخدامه في تطوير لقاحات مضادة للإنفلونزا. 

 

ويرجع تاريخ استخدام بيض الدجاج في تصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وكان قصب السبق في هذا المجال من نصيب الانجليز الذين أجروا أول تجربة للقاح مستخرج من بيض الدجاج في عام 1937، وكانت التجربة على جنود في الجيش البريطاني. 

 


الولايات المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

كانساس

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