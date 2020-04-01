توجيه تهمة الإرهاب لرجل قام بالسعال على فتاة فى الولايات المتحدة

وكتب نائب المدعي العام جيفري روزين في مذكرة: "التهديدات أو محاولات استخدام COVID-19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح .

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المزارع المخصصة لتربية الدواجن وإنتاج البيض في مواقع سرية منتشرة عبر كافة أراضيها، وترصد البلاد من ميزانيتها الاتحادية السنوية مبالغ طائلة لتوفير أشد درجات الحماية الأمنية لهذه المزارع.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فالهدف من هذه الحماية المشددة ليس تأمين البيض كغذاء في حد ذاته بالطبع، وإنما لاستخدامه في تطوير لقاحات مضادة للإنفلونزا.

ويرجع تاريخ استخدام بيض الدجاج في تصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وكان قصب السبق في هذا المجال من نصيب الانجليز الذين أجروا أول تجربة للقاح مستخرج من بيض الدجاج في عام 1937، وكانت التجربة على جنود في الجيش البريطاني.