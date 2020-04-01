اليوم السابع
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تعقيم وتطهير ومنافذ بيع السلع الغذائية بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:03 م
تعقيم وتطهير ومنافذ بيع السلع الغذائية بالعاشر من رمضان جانب من التطهير
الشرقية- فتحية الديب

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 شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة  المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، حملات مكثفة للقيام بصفة دورية، لتعقيم وتطهير المنشات بنطاق المدينة،وقامت الحملات برش وتعقيم الحي الأول والمجاورة الثالثة بجميع شوارعها وجميع أماكن التجمعات السكنية وجميع الأماكن الخدمية، " الجمعية التعاونية ومنافذ بيع الأسماك واللحوم والسلع التموينية، كما تم تعقيم  ورش كمبوند دار مصر، وذلك تم بالتنسيق مع أحدي الشركات.

 وكان  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن  حصاد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، موضحًا غلق وتشميع 776 كافية ومقهى، ومصادرة1663 "شيشة"، مع غلق 1136 حضانة و"سنتر" تعليمي، و131 قاعة أفراحودار مناسبات، و299 نادي رياضي، بالإضافة إلى فض 375 سوق شعبية و"سويقة"وتطهير وتعقيم 2220 منشآة خدمية وحكومية.

 وأشارمحافظ الشرقية، في بيان له، إلى أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهةفيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، شملت غلق الكافيتريات والمقاهيومصادرة "الشيش" منها، وتشميع المراكز التعليمية و"سناتر" الدروسالخصوصية والحضانات. وأضاف البيان، أنه جرى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات ومراكز الشباب، واستمرار غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضمتجمعات للمواطنين بها، ومنع تنظيم وإقامة الأسواق الشعبية والأسبوعية وأسواق الماشية، فضلًا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية والحكومية للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تفشي الوباء.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارا .

 

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

 


مصرن اخبار مصر

الشرقية

جهاز العاشر من رمضان

كورنا

تعقيم

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