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تطهير شوارع قرية صفط تراب والمصالح الحكومية بالمحلة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:33 م
تطهير شوارع قرية صفط تراب والمصالح الحكومية بالمحلة جانب من التطهير
الغربية – عادل ضرة

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شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، أعمال تطهير موسعه لشوارع القريه بالكامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة والوحدة المحليه.

وشملت اعمال التطهير الشوارع والوحدة المحليه والوحدة الصحيه والمنازل والمحلات باستخدام الكلور والمطهرات.

يأتي ذلك في إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل والتي أطلقها النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبدالمجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة  بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش علي الوحدات للبدء في اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

في سياق آخر وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق ترصد وقائي،  الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.


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