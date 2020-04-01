تطبيق المجانية فى وسائل النقل العام ببرشلونة من 2 لـ 9 ابريل بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تصبح وسائل النقل العام فى برشلونة مجانية بداية من2 إلى 9 أبريل، وذلك فى إجراء استثنائى لقيود التنقل السارية بعد دخول المرسوم الملكى حيز التنفيذ الذى يوقف جميع الأنشطة الغير ضرورية لوقف انتشار الوباء.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن هيئة النقل متروبوليتا ATM ترى أن العاملين فى طوارئ كورونا وينزلون بشكل ضرورى يحتاجون إلى وسائل نقل تسهل عليهم الحركة وتقديرا لمهتهم الحيوية فى هذه الحالة الطارئة تم منحها مجانا لمدة أسبوع.

وأوضحت هيئة النقل إنه بهذه الطريقة ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، مع حصر جزء كبير من السكان في منازلهم ، يتم تعليق أسعار وسائل النقل العام رسميًا وستقوم مجموعة العمال الذين يخرجون إلى الشارع بعد الحصول على إذن مناظير بحفظ تذكرتهم. اعتمادًا على كيفية تطور الوضع ، يمكن تمديد الإجراء إلى ما بعد الخميس 9 أبريل.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة النقل العام أكدت على الشرطة الكتالونية "لوس موسوس ديسكوادورا" أنها ستكون مسئولة عن ضمان أن مستخدمى وسائل النقل العام فى هذا الوقت هم فقط الأشخاص المصرح لهم بالانتقال من مكان إلى آخر"، ويخضع من لا يلتزم بالمرسوم للغرامات ، مثلما يحدث للسائقين أو المارة الذين يتخطون الحبس.

ويشارك جميع المشغلين، اليوم فى اجتماع آلية تطبيق المجانية، الذى سيستفيد به حوالى 150 الف شخص، وهذا الرقم يمثل 5% من المتنقلين العاديين، وفقا لبيانات من شركة النقل العام المختلفة ، حيث انخفض عدد المسافرين منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب وباء كورونا.

وقال عمدة برشلونة ، أدا كولو ، "أؤيد الإجراءات التي تسهل حركة عمال الخدمات الأساسية." نحن نتحدث عن الأطباء ، عمال النظافة ، المصلحين".