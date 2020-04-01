وأضاف: "جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" أظهرت عدم وجود إصابات"، مشيرًا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، حفاظًا على سلامتهم، وسلامة شعبهم، كما أظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.

وأكد أن بتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الإجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت 18 حالة منها للشفاء.