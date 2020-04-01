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ترامب: هناك مخاوف من محاولات جماعات إجرامية استغلال انتشار كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:45 م
ترامب: هناك مخاوف من محاولات جماعات إجرامية استغلال انتشار كورونا ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفى اليومى الخاص بالحديث عن فيروس كورونا، إن هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أمجد عطية محلل أسواق عالمية، إن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في حالة رعب كبيرة بسبب تفشى فيروس كورونا بأعداد ضخمة، جعلت واشنطن هي الأعلى حصيلة في الإصابات على مستوى العالم، موضحا أن المواطنين الأمريكان أصبحوا يخشون من النزول إلى الشوارع أو السير في الميادين.

وقال محلل أسواق عالمية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية صعب للغاية ونخشى الذهاب حتى لتسوق الاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن المواطنين الأمريكيين يعيشون الآن بين متابعة مؤتمر رئيس بلدية نيويورك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يظهر بشكل يومى.

ولفت محلل الأسواق العالمية، إلى أن الكثير من الأمريكيين أصبحوا يعملون من المنزل، والجميع يلتزم بقرارات السلطات الأمريكية بالتباعد الاجتماعى.

وقبلها قالت هدى القدسى مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا تتزايد بشكل كبير، حيث وصل عدد الإصابات إلى 173 ألف حالة، بينما ارتفعت حالات الوفيات 3500 حالة حتى الآن وهو رقم ضخم، موضحة أن اختبارات فيروس كورونا في أمريكا تجاوزت المليون حتى الآن.

وأضافت مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تيار متفائل في الولايات المتحدة يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن أمريكا ستنتصر على هذا الفيروس، وأن واشنطن ستتمكن من التوصل للقاح لمعاجلة الفيروس.


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