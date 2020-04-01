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بدء زراعة 3000 فدان بطيخ بوسط سيناء بعد ارتواء الأراضى بمياه السيول

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:00 ص
بدء زراعة 3000 فدان بطيخ بوسط سيناء بعد ارتواء الأراضى بمياه السيول الزرعة بسيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأ المزارعون فى مناطق مركز الحسنة بوسط سيناء جهودهم فى انطلاقة موسم الزراعة الصيفى بعد استقرار الاجواء وجاهزية أراضيهم للزراعة على إثر الارتواء بالسيول والأمطار .

وقال المهندس مدحت فكرى، مدير الإدارة الزراعية بمركز الحسنة بوسط سيناء لـ" اليوم السابع"، إن المساحة المقدرة لزراعة البطيخ حوالى 3000 فدان فى نواحى المنبطح والقسيمه ووادى العمر وأم شيحان .

وقال أن العائد من زراعة البطيخ اضافة لانتاج البطيخ توفير كميات من البذور بمختلف أنواعه وكان المهندس احمد عبد الحليم رئيس مركز ومدينة الحسنة قال انه تم احتجاز قرابة 5 ملايين متر مكعب من المياه بسد الكرم بوسط سيناء .

واوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة أن هذه المياه تم حجزها خلف السد من جريان مياه السيول التى تعرضت لها مناطق وسط سيناء مطلع الشهر الجارى .

اضاف أن السد تم إنشاؤه عام 1990م لحمايه منطقة المغاره من فيضانات السيول، وهو من أكبر السدود التى يحتوى على سعه تخزينيه تقديريا من( 3.9) مليون متر مكعب حتي( 5 )مليون متر مكعب تقريباً، ويساعد محيط الكتله السكانيه والزراعيه على للاستفاده منه .

وكانت السيول التى ضربت مناطق وسط سيناء أدت لجريان مياه وادى العريش ووصوله من الجنوب للشمال حتى مصبه فى مياه البحر المتوسط للمرة الثالثة خلال 6 شهور، وخلف مسار السيل بعد توقف صبه فى البحر المتوسط برك مياه متناثرة وطبقة من الطمى، وسارع أهالى وتجار العطارة بجمع الطمى لإعادة استعماله كمستحضرات تجميل.

وتركزت السيول بحسب بيانات محافظة شمال سيناء بمركز ومدينة الحسنة فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم، ووادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب، كما تجمعت أمام سد الروافعة، وفى مركز نخل بوسط سيناء غطت السيول مناطق الكنتلا والتمد وصدر الحيطان وـبو صوان ووادى الحاج والتمد والحمة والمشبه.


وأعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء فى بيان له أن سد الروافعه الحاجز لمياه السيول فى مجرى وادى العريش أصبح الآن يحجز خلفه 5.3 مليون متر مكعب كما فى السابق وما فاض عند ذلك وصل إلى مدينة العريش عبر قرية اولاد على والقريعة ولحفن فى اتجاهه إلى البحر المتوسط.

 

 


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