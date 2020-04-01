النقل تحرك أتوبيسات من محطة مصر لتوصيل ركاب القطارات القادمة بعد الحظر

كتب رضا حبيشى

تحرك وزارة النقل مساء اليوم أتوبيسات لنقل ركاب القطارات القادمة من أسوان والأقصر بعد بدء فترة حظر التجول من محطة مصر برمسيس إلى ميادين القاهرة والجيزة مجانًا.

وناشدت وزارة النقل الركاب الالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.

والقطارات المتوقع تأتى بعد الحظر هى قطار رقم 159 المميز الذي يصل محطة مصر قادما من الأقصر الساعة 19.50 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 23.00 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء حيث يتم نقل الركاب عبر الاتوبيسات مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء الماضى مع أول أيام تطبيق الحظر على كل خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة 2.30 ظهرًا ينتهى بالمنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال.