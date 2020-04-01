اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المطارات البريطانية تطلب مساعدة الحكومة بعد انخفاض العائدات بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:33 ص
المطارات البريطانية تطلب مساعدة الحكومة بعد انخفاض العائدات بسبب كورونا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت مطارات بريطانية بمساعدة الحكومة بعد أن انخفضت العائدات إلى ما يقرب من الصفر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى أنحاء العالم، وقالت كارين دى الرئيس التنفيذى لاتحاد المطارات البريطانية إنه حتى مع توقف حركة الطلب على الرحلات التجارية فيتعين أن تبقى المطارات مفتوحة أمام حركة الطيران لأغراض طبية وعسكرية وحركة الشحن الجوى.

وأضافت أن برنامجا حكوميا لدعم المطارات يمكن أن يخفف الضغوط لفترة محدودة، لأن العاملين مطلوبون لتشغيل هذه المطارات، قائلة إن "الشئ المهم بشأن المطارات، أننا نمارس عملا يتطلب سلامة لأقصى درجة، وهناك نسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة من تكلفة التشغيل ثابتة".
 

وأشارت إلى أن هذه التكلفة لا تتغير سواء كانت تصل المطار رحلة واحدة أو مئة رحلة، وطالبت الحكومة بتعديل أنظمة الدعم الحالية كي تلائم احتياجات المطارات بصورة أفضل مما يتيح لها فى النهاية الحفاظ على نفقات التشغيل.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، قال أمس الثلاثاء، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية، بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التى تشهدها بريطانيا فى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح جوف - فى تصريحاته التي أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعى متوفرين الآن فى المستشفيات، كما أننا نشترى المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبى"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجرى تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التى قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين.

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828.305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم. 


بريطانيا

المطارات البريطانيه

فيروس كورونا

مطارات بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تعلن توفير الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى للخدمات الصحية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:25 م

381 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:45 م

بعد كورونا.. ظهور سلالة جديدة من الحمى القرمزية فى بريطانيا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:56 م

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:02 م

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 1284 خلال 24 ساعة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:19 م

ارتفاع وفيات كورونا فى بريطانيا إلى 1284 بعد وفاة 159 حالة جديدة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة