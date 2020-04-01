المطارات البريطانية تطلب مساعدة الحكومة بعد انخفاض العائدات بسبب كورونا

لندن (أ ش أ)

طالبت مطارات بريطانية بمساعدة الحكومة بعد أن انخفضت العائدات إلى ما يقرب من الصفر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى أنحاء العالم، وقالت كارين دى الرئيس التنفيذى لاتحاد المطارات البريطانية إنه حتى مع توقف حركة الطلب على الرحلات التجارية فيتعين أن تبقى المطارات مفتوحة أمام حركة الطيران لأغراض طبية وعسكرية وحركة الشحن الجوى.

وأضافت أن برنامجا حكوميا لدعم المطارات يمكن أن يخفف الضغوط لفترة محدودة، لأن العاملين مطلوبون لتشغيل هذه المطارات، قائلة إن "الشئ المهم بشأن المطارات، أننا نمارس عملا يتطلب سلامة لأقصى درجة، وهناك نسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة من تكلفة التشغيل ثابتة".



وأشارت إلى أن هذه التكلفة لا تتغير سواء كانت تصل المطار رحلة واحدة أو مئة رحلة، وطالبت الحكومة بتعديل أنظمة الدعم الحالية كي تلائم احتياجات المطارات بصورة أفضل مما يتيح لها فى النهاية الحفاظ على نفقات التشغيل.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، قال أمس الثلاثاء، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية، بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التى تشهدها بريطانيا فى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح جوف - فى تصريحاته التي أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعى متوفرين الآن فى المستشفيات، كما أننا نشترى المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبى"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجرى تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التى قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين .

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828.305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم.